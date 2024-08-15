晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》感謝學長肯定 陳傑憲以2000安為目標

2024/08/15 17:16

陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕今年達成生涯1000安的統一獅陳傑憲，被昨天達成2000安的林益看好可以達成此一里程碑。陳傑憲表示，感謝學長肯定，會以2000安打為目標，希望不要辜負學長的期待。

陳傑憲今年5月25日達成1000安，他表示，當時教練都告訴他：「1000安對你是小case，要以2000安為目標。」那時候還沒什麼感覺，昨天看到林益全達成里程碑深受感動，也要以2000安為目標，希望能像學長們一樣，接近40歲還能在場上保持競爭力。

陳傑憲以出賽756場達成1000安，中職史上第3快，僅次於胡金龍的704場和林益全的744場，生涯打擊率3成460，在出賽至少500場的球員中排名第2，只落後胡金龍的3成461，優異的打擊技巧是被看好達成2000安的主因。

陳傑憲表示，年輕時幾乎只靠本能打球，加上腳程不錯，可以跑出很多內野安打，但是30歲之後開始感受到身體狀況不能和以前比，手眼協調能力下降，速度也變慢了，加上現在情蒐很進步，對手都會攻擊你的弱點，必須有更明確的打擊策略，同時加強擊球力量，即使被擠壓到，也有機會形成安打。

除了身體狀況不同，陳傑憲對於打擊的想法也有所改變。陳傑憲表示，年輕的時候上場只想安打，但是3次打擊有1支安打就不錯了，難道另外2次毫無作用也沒關係？現在注重的是每1次打擊都要幫助到球隊，不論是安打、推進或消耗投手的用球數，打擊王和安打都拿過，已經不需要用個人獎來證明自己，希望能和隊友一起幫助球隊贏球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中