中職》感謝學長肯定 陳傑憲以2000安為目標

陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕今年達成生涯1000安的統一獅陳傑憲，被昨天達成2000安的林益看好可以達成此一里程碑。陳傑憲表示，感謝學長肯定，會以2000安打為目標，希望不要辜負學長的期待。

陳傑憲今年5月25日達成1000安，他表示，當時教練都告訴他：「1000安對你是小case，要以2000安為目標。」那時候還沒什麼感覺，昨天看到林益全達成里程碑深受感動，也要以2000安為目標，希望能像學長們一樣，接近40歲還能在場上保持競爭力。

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陳傑憲以出賽756場達成1000安，中職史上第3快，僅次於胡金龍的704場和林益全的744場，生涯打擊率3成460，在出賽至少500場的球員中排名第2，只落後胡金龍的3成461，優異的打擊技巧是被看好達成2000安的主因。

陳傑憲表示，年輕時幾乎只靠本能打球，加上腳程不錯，可以跑出很多內野安打，但是30歲之後開始感受到身體狀況不能和以前比，手眼協調能力下降，速度也變慢了，加上現在情蒐很進步，對手都會攻擊你的弱點，必須有更明確的打擊策略，同時加強擊球力量，即使被擠壓到，也有機會形成安打。

除了身體狀況不同，陳傑憲對於打擊的想法也有所改變。陳傑憲表示，年輕的時候上場只想安打，但是3次打擊有1支安打就不錯了，難道另外2次毫無作用也沒關係？現在注重的是每1次打擊都要幫助到球隊，不論是安打、推進或消耗投手的用球數，打擊王和安打都拿過，已經不需要用個人獎來證明自己，希望能和隊友一起幫助球隊贏球。

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