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「鶯歌女兒」林郁婷回鄉遊行大轟動 蘇巧慧5千份金牌海報早上索取一空

2024/08/18 15:36

林郁婷今天參加「鶯歌遊行歡慶活動」，地方鄉親手舉林郁婷金牌海報道賀。（記者陳奕劭攝）林郁婷今天參加「鶯歌遊行歡慶活動」，地方鄉親手舉林郁婷金牌海報道賀。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕不畏外界流言蜚語，「台灣拳后」林郁婷成功以雙拳勇奪台灣史上首面女子拳擊57公斤級金牌，她今天（18日）參加「鶯歌遊行歡慶活動」凱旋而歸，接受家鄉民眾熱烈喝采。新北市立委蘇巧慧今天8點30分上午在服務處發放林郁婷金牌海報，沒料到7點30分服務處已大排長龍，僅一個早上已將5000份限量海報索取一空，可見超高人氣。

蘇巧慧表示，她2016年初任立委時，認識林郁婷、曾自強師徒兩人在賽場過關斬將，直至今日她奪得奧運金牌，也與有榮焉，特別趕工製作五千份林郁婷的限量海報，甚至還特別準備兩份表框的超大紀念海報致贈兩人，希望台灣共享金牌喜悅。

她笑說，林郁婷現在是「全村的希望」，大家愛林郁婷，不是因為她奪得金牌，而是因為她是鶯歌出身的孩子，所以不論參賽成績如何，所有人都會為她加油。

今天上午位於鶯歌火車站對面的蘇巧慧服務處發放林郁婷金牌海報，未料一大早已有人卡位，朝聖粉絲更來自全台各地，5000份限量海報僅花一個早上就被索取一空。蘇巧慧也感到驚訝，「未料人潮如此踴躍」。

今天林郁婷奪金歡慶遊行車隊早上出發，響應群眾手高舉金牌海報夾道歡迎，沿途不但有民眾自製看版，更有許多自稱「郁守」的粉絲致贈應援小物，超過一千人在現場等候，更在林郁婷抵達時紛紛吶喊尖叫，現場氣氛熱烈。

林郁婷在鶯歌國小舉辦見面會，手持金牌海報與眾人合影。（記者陳奕劭攝）林郁婷在鶯歌國小舉辦見面會，手持金牌海報與眾人合影。（記者陳奕劭攝）

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