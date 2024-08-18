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網球》辛納逆轉盧布列夫闖4強寫紀錄 賽前「神同步」補眠引熱議（影音）

2024/08/18 15:45

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）在辛辛那提大師賽男單8強以4：6、7：5、6：4逆轉俄國第6種子盧布列夫（Andrey Rublev），成為賽史首位闖進4強的義國男單好手。

8月16日剛滿23歲的辛納，因病錯過巴黎奧運，上週在蒙特婁大師賽止步8強，續戰辛辛那提備戰美網，首輪輪空，32強搶救8個破發點後力退地主小將米克森（Alex Michelsen），16強因澳洲對手湯普森（Jordan Thompson）退賽、兵不血刃晉級，8強以逸待勞面對盧布列夫仍避免不了一番苦戰，最終靠著31記致勝球、10發Ace，演出逆轉勝。

辛納等於只打了兩場就搭上4強列車，值得一提的是，他與盧布列夫賽前不約而同都選擇小憩一下來備戰，十分有默契的行為也被放到社群，引發球迷討論。

挺過第三盤互破大戰晉級的辛納賽後表示，「今天在心態上需要很多力量，天氣條件不佳，風非常大。」他將與德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）爭奪決賽門票，生涯對決5次，處於1勝4負劣勢。

辛納（上）與盧布列夫賽前補眠。（取自網路）辛納（上）與盧布列夫賽前補眠。（取自網路）

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