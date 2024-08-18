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天價！貝比魯斯「全壘打預告」球衣拍賣 估達9.6億元

2024/08/18 16:22

「棒球之神」貝比魯斯在1932年世界大賽中做出流傳後世的全壘打預告，當天所穿著的球衣拍賣成交價預估達到3000萬美元。（圖擷自Heritage Auctions網站）「棒球之神」貝比魯斯在1932年世界大賽中做出流傳後世的全壘打預告，當天所穿著的球衣拍賣成交價預估達到3000萬美元。（圖擷自Heritage Auctions網站）

〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），在1932年世界大賽中對決芝加哥小熊隊時，於第5局轟出全壘打之前做出後人不斷模仿的「全壘打預告（Called Shot）」，他當天所穿著的球衣將在本月23日至25日拍賣，預估成交價達到驚人的3000萬美元（約新台幣9.65億元）。

貝比魯斯全壘打預告球衣背面。（圖擷自Heritage Auctions網站）貝比魯斯全壘打預告球衣背面。（圖擷自Heritage Auctions網站）

《CNN》報導，貝比魯斯「全壘打預告」球衣起拍價目前已喊到超過1400萬美元（約新台幣4.5億元），只要在接下來的拍賣會成交，就會超過NBA「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）「最後一舞」球衣的價格，創下最貴球衣紀錄。

麥可喬丹在1998年NBA總決賽穿著的球衣都被稱為「最後一舞」，其中1件在2022年以1010萬美元（約新台幣3.25億元）成交，成為拍賣會出售的史上最昂貴球衣，不過之後即將被貝比魯斯超越。

事實上，「全壘打預告」這個動作充滿神秘，MLB直到1939年才進行電視轉播，1932年世界大賽時是看台上有人拍到貝比魯斯指向球場遠方的模糊照片，但看不清楚他到底是在指什麼。當時的體育記者威廉斯（Joe Williams），是第一個將其當成「全壘打預告」進行報導的，貝比魯斯後續並未對此反駁。

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