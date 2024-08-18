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高雄電競虛擬運動展 陳其邁與啦啦隊女神尬籃球

2024/08/18 16:16

高雄市舉辦虛擬運動體驗展，創造虛擬運動產業平台，讓電競產業在高雄落地生根。（記者許麗娟攝）高雄市舉辦虛擬運動體驗展，創造虛擬運動產業平台，讓電競產業在高雄落地生根。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天現身鳳山體育館「2024 高雄電競大賽暨虛擬運動體驗展」，與韓籍啦啦隊、海神球員一同體驗3對3籃球虛擬運動遊戲及NBA BOX籃球，盼推廣多元及智慧化的運動方式。

　響應電競與智慧科技運動風潮，高雄市運動發展局於17、18日舉辦「2024 高雄電競大賽暨虛擬運動體驗展」，除了有MOBA遊戲《傳說對決》及 NBA 正版授權3對3 街籃手遊《全明星街球派對》外，並首次結合虛擬運動體驗，如ICAROS Home飛行器、ICAROS Cloud及ICAROS Cloud 360平衡球、動態數位射箭、數位互動劍道、uGym輕艇激流、Acer虛擬賽車、NBA BOX籃球、VAR BOX射擊、划船器等體驗。

　為吸引更多年輕人參與，活動現場邀請台鋼、富邦及韓籍啦啦隊女神安芝儇、MINGO朴旻曙、李皓禎、南珉貞及趙娟週現場活力應援和體驗，今（18）日陳其邁也到場體驗虛擬運動遊戲，並與啦啦隊、海神球員組隊，和高雄市電子競技委員會的主委黃香菽、高雄市虛擬運動委員會主委鍾易仲的主委隊互尬《全明星街球派對》，過去市長隊與主委隊在電競上已戰成2勝2敗平手，今市長隊再下一成，在延長賽中以24比22小勝，率先拿下3勝戰績。

　陳其邁表示，高雄每年都舉辦電競大賽，今年規劃從校園巡迴賽開打，並結合了虛擬運動體驗展，就是希望培養高雄基層電競人才，利用新的科技應用在很多的電競運動上，像自行車、跑步或球類運動等，讓市民都可以使用的各種受限於空間的方式做運動的訓練和遊戲。

　陳其邁說，在電競產業上，也希望能夠結合硬體跟軟體在高雄形成相關的產業鏈，事實上高雄市有幾家非常不錯的廠商，像前金運動中心就有非常多不同的運用，這次的體驗展也擴大規模，希望能夠成為一個虛擬運動產業的平台，讓電競產業在高雄落地生根。

ICAROS平衡器及滑雪訓練。（記者許麗娟攝）ICAROS平衡器及滑雪訓練。（記者許麗娟攝）

動態數位射箭體驗。（記者許麗娟攝）動態數位射箭體驗。（記者許麗娟攝）

陳其邁領軍的市長隊與市議員黃香菽、鍾易仲的主委隊互尬3對3籃球虛擬運動遊戲，賽前雙方先互嗆。（記者許麗娟攝）陳其邁領軍的市長隊與市議員黃香菽、鍾易仲的主委隊互尬3對3籃球虛擬運動遊戲，賽前雙方先互嗆。（記者許麗娟攝）

陳其邁領軍的市長隊與主委隊尬3對3籃球，終場市長隊以24比22小勝。（記者許麗娟攝）陳其邁領軍的市長隊與主委隊尬3對3籃球，終場市長隊以24比22小勝。（記者許麗娟攝）

韓籍啦啦隊女神安芝儇體驗NBA BOX籃球。（記者許麗娟攝）韓籍啦啦隊女神安芝儇體驗NBA BOX籃球。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁戴上VR體驗NBA BOX籃球遊戲。（記者許麗娟攝）高雄市長陳其邁戴上VR體驗NBA BOX籃球遊戲。（記者許麗娟攝）

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