MLB》洋基新同學何時能歸隊？本人受訪給出明確答案

奇澤姆。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕先前因左手肘受傷被洋基放入10天傷病名單的明星野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），在經過一段時間治療後傳出可以避免手術的消息，對此他在稍早受訪時也談到了對於自身傷勢的看法。

奇澤姆稍早在老虎主場進行傳接球後受訪談到了現在的身體狀況:「我應該在10天傷兵名單的時間結束後就能重返賽場，以現在的狀態來說這是完全現實且可能發生的。」

請繼續往下閱讀...

由於奇澤姆受傷的手肘是他的非慣用手，但這次傳接球是他自受傷接受韌帶周邊相關治療後第一次進行的棒球相關活動，而真正能看出傷勢復原情況的則是奇澤姆對於揮棒後的狀況，對此他相信自己在這幾天就能進行揮棒的相關訓練。

奇澤姆在談到復健進度時表示:「我很了解自己，我在幾天前就想開始揮棒了，但我還是得照著訓練團隊的進度進行復健，所以我們預計會在接下來一兩天再開始揮棒訓練。」奇澤姆從一開始就對自己的傷勢持樂觀態度，而就目前而言預計他不會針對受傷的部位進行任何注射，同時也有信心不需要進行手術:「我們肯定會避免手術，如果受傷的狀況變得更糟那就必須動手術，但就目前而言情況每天都在好轉。」

此外布恩在受訪時也談到了對於奇澤姆傷勢的看法:「不動手術並想辦法消除他患部的酸痛確實是一種治療方法，我們希望在他能在所有疼痛都消失後再開始進行完整的棒球訓練，同時再觀察看看治療的效果如何，雖然目前還停留在消除酸痛的階段，但我認為至今呈現出的跡象都非常正面。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法