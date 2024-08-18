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中職》公益活動包場 可望刷新本季洲際進場人數紀錄

2024/08/18 16:48

中信兄弟今天在洲際球場有公益包場活動。（中信兄弟提供）中信兄弟今天在洲際球場有公益包場活動。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕為了幫助偏鄉、弱勢國中、小學生，有機會踏進棒球場，一圓觀賞職棒比賽與球星同樂的夢想。禾繕基金會今天包下洲際棒球場，與天麗生技公司、臺中市體育局、教育局、社會局攜手合作，舉辦《禾繕啟航‧棒棒相傳》棒球傳愛公益活動，參與人數高達1萬2000人，今天進場人數可望寫下本季周季新高，原紀錄為7月13日周季龍象大戰的1萬2843人。

禾繕基金會的初心是「只要種下一顆善的種子，就能結出纍纍愛的稻穗散落各地，讓愛與關懷不斷傳承下去，造福更多有需要幫助的人」棒球在台灣不僅是國球，更是培育台灣之光的孵蛋器。

在台東太麻里出生長大的董事長毛卉瑜，從小就被紅葉少棒隊的故事深深激勵，他看到原來只是透由一個運動，竟然可以對一個孩子、一個家庭、一個城鎮，甚至一個國家，產生這麼驚天動地的翻轉。因此，她希望藉由這次棒球賽，引動孩子內心的小巨人，成為走向國際舞台逆轉人生的契機。

然而對於偏鄉、弱勢家庭而言，觀看一場比賽的距離，不只是包下球場提供一張門票可以解決，孩子需要有人陪同，提供家長與孩子共同參與，過程中需要解決交通以及餐食的問題，所幸天麗生技公司王宗易執行長全力相挺，從包下整個台中洲際棒球場、出動遊覽車至偏鄉載送、提供12,000個餐盒及礦泉水的費用全部包辦，並且出動天麗生技公司上千名夥伴，整齊劃一穿著制服在現場，非常親切地提供全方位服務。

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