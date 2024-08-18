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MLB》近況不佳的大谷翔平復甦！ 羅伯斯：很喜歡那球的彈道（影音）

2024/08/18 17:18

大谷翔平今天的表現獲總教練稱讚。（今日美國）大谷翔平今天的表現獲總教練稱讚。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍球星大谷翔平近期陷入低潮，不過在今天他敲出賽季第38轟，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也稱讚他。

羅伯斯今天在賽前有提到大谷翔平的低迷，他認為大谷翔平近期的本壘板紀律跟他狀態好的時候不同，且最近3週他的保送率下滑，揮棒選擇也不像以前一樣好。在被問到大谷是否沒有辦法好好看球時，羅伯斯則回應：「我不知道。」並指出可能是他在打擊區上的重心維持得不夠好。

不過在今天的比賽當中，大谷翔平首打席就耗費對手8顆球並選到保送上壘，在5局也敲出賽季第38發全壘打，單場3打數1安打，打擊率上升到2成91，締造對大聯盟30隊全都開轟的紀錄。

羅伯斯賽後訪問時稱讚大谷：「老實說我認為他今晚的打席做得很好。他在首打席與對手纏鬥並拿到保送。他逮中一顆偏高的球並敲出紮實的平飛全壘打，我確實喜歡他那球的彈道。他又再次在壘包間展現積極性，這很棒。我認為就攻擊層面上來看，他做得很棒。」

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