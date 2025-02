MLB》近況不佳的大谷翔平復甦！ 羅伯斯：很喜歡那球的彈道（影音）

大谷翔平今天的表現獲總教練稱讚。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日籍球星大谷翔平近期陷入低潮,不過在今天他敲出賽季第38轟,賽後道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)也稱讚他。

羅伯斯今天在賽前有提到大谷翔平的低迷,他認為大谷翔平近期的本壘板紀律跟他狀態好的時候不同,且最近3週他的保送率下滑,揮棒選擇也不像以前一樣好。在被問到大谷是否沒有辦法好好看球時,羅伯斯則回應:「我不知道。」並指出可能是他在打擊區上的重心維持得不夠好。

不過在今天的比賽當中,大谷翔平首打席就耗費對手8顆球並選到保送上壘,在5局也敲出賽季第38發全壘打,單場3打數1安打,打擊率上升到2成91,締造對大聯盟30隊全都開轟的紀錄。

羅伯斯賽後訪問時稱讚大谷:「老實說我認為他今晚的打席做得很好。他在首打席與對手纏鬥並拿到保送。他逮中一顆偏高的球並敲出紮實的平飛全壘打,我確實喜歡他那球的彈道。他又再次在壘包間展現積極性,這很棒。我認為就攻擊層面上來看,他做得很棒。」

