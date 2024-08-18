中職》昨晚接到那一通電話 黃恩賜眼淚差點奪眶而出

黃恩賜。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕睽違近兩年，28歲的中信兄弟投手黃恩賜重返一軍，今天他將在牛棚待命，有機會久違登板，終於來到洲際球場，他說，「有點陌生，快兩年了，能回到一軍心存感激，。」

過去幾年黃恩賜飽受右肩和右手肘傷勢所苦，一直在二軍沉潛，本季黃恩賜在二軍出賽25場都是後援，共投27.1局、396球，戰績0勝1敗9次中繼成功和2次救援成功，防禦率0.99，每局被上壘率0.84，用一張亮眼成績單換得久違的一軍入場券。

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黃恩賜透露，昨天洲際一軍比賽結束後，他接到球隊管理通知隔天上一軍的電話，當下聽到差一點就要哭了，「我和美美（鄭浩均）是室友，電話掛掉一直笑，他說你一直笑幹嘛，我說沒事、沒事，其實有點想掉淚。」

黃恩賜說，昨晚他問自己，「真的可以勝任嗎？」但這個念頭只在腦海一閃而過，畢竟都被叫上來了就是全力以赴，「坦白說，我會擔心啊，但還是相信自己，昌仔（李振昌）賢拜都37歲了，還能投到150公里，我就把自己完全放開。」

回首來時路，黃恩賜最感謝二軍投手教練林恩宇，他說，「之前空窗期自己去尋找方式，其實還滿難過的，用了那麼多方式，狀況卻時好時壞，後來雞哥（林恩宇）下二軍給我建議和方式，就按照雞哥步調去走。」

黃恩賜強調，林恩宇給他的方式就盡力去做，包括出手點、加速點和流暢性，現在還是有很多地方需要改進，不過有持續進步，「我很感謝雞哥。」

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