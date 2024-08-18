中職》味全龍「徐總日」沒下雨 師母：有跟徐總講，等7點以後再下

味全龍隊舉辦徐總日邀請徐總遺孀謝榮瑤開球。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天賽前舉行一年一度的「徐總日」，全隊都穿上「85」號球衣紀念於2013年過世的三連霸總教練徐生明，「師母」謝榮瑤感謝味全球團每年都為這1天花費心思，並宣布第12屆徐生明國際少棒錦標賽將於11月23日至26日在彰化舉行。

從富邦悍將到味全龍的「徐總日」，謝榮瑤每到這1天都擔心天候不佳，味全昨與富邦打到第4局因為雨勢不停裁定保留，今天卻從中午就出太陽，讓「徐總日」順利進行，比賽也準時開打，師母笑說：「我有跟徐總講，我不要淋到雨，要下雨等7點以後再下。」

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謝榮瑤於2013年徐總過世後成立徐生明棒球發展協會，該年底舉辦第1屆徐生明全國少棒錦標賽（俗稱徐生明盃），即便數次面臨募款困難，辦滿10屆就會停辦，在各界支持下確定邁入第12屆，謝榮瑤表示，今年將連續2屆在彰化永靖舉行，國外球隊除了日本名古屋、韓國順天，還有2支香港球隊自費參加，「還不敢想明年，先把今年的比賽好好辦完。」

味全龍隊舉辦徐總日邀請徐總遺孀謝榮瑤開球。（記者林正堃攝）

味全龍隊舉辦徐總日邀請徐總遺孀謝榮瑤開球。（記者林正堃攝）

味全龍隊舉辦徐總日邀請徐總遺孀謝榮瑤開球。（記者林正堃攝）

味全龍今天舉行一年一度的「徐總日」，全隊都穿上「85」號球衣紀念於2013年過世的三連霸總教練徐生明。（記者林正堃攝）

味全龍賽前舉行一年一度的「徐總日」，「師母」謝榮瑤特別感謝味全球團每年都為這1天花費心思。（記者林正堃攝）

味全龍賽前舉行一年一度的「徐總日」，「師母」謝榮瑤（中）特別感謝味全球團每年都為這1天花費心思。（記者林正堃攝）

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