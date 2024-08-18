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學生棒球》樸城盃全國青少棒邀請賽 東石國中奪冠

2024/08/18 18:57

第二屆嘉義縣朴子市樸城盃全國青少棒邀請賽由東石國中奪得冠軍。（記者林宜樟攝）第二屆嘉義縣朴子市樸城盃全國青少棒邀請賽由東石國中奪得冠軍。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市以棒球運動聞名，朴子少棒曾獲得世界冠軍，東石國中與東石高中為棒球名校，培育許多優秀選手，為推廣棒球運動，朴子市體育會昨、今舉辦第二屆嘉義縣朴子市樸城盃全國青少棒邀請賽，12支隊伍比拚後，由在地的東石國中棒球隊奪得冠軍。

朴子市體育會理事長、縣議員黃嫈珺表示，舉辦賽事能讓來自全國的選手在朴子切磋球技，體驗棒球的魅力，朴子市長吳品叡說，朴子市為棒球故鄉，擁有豐富的棒球文化和資源，樸城盃邀請賽更是推廣棒球運動、促進城市交流的重要平台。

朴子市公所近年來向中央爭取經費，整建朴子市棒球場，場地設施完善，比賽活動現場設有各式各樣的棒球主題活動，許多民眾前來觀賽，支持年輕選手展現拚搏精神。

經過兩天賽程，第一名嘉義縣東石國中、第二名台南市金城國中、第三名台中市向上國中、台北市陽明高中；最佳教練為東石國中林達偉；MVP（最有價值球員）為東石國中方文浩；敢鬥獎為東石國中吳宜霖及金城國中謝朋展；美技獎為東石國中蔡佳全及金城國中陳宥廷。

朴子市體育會舉辦第二屆嘉義縣朴子市樸城盃全國青少棒邀請賽，推廣棒球運動。（記者林宜樟攝）朴子市體育會舉辦第二屆嘉義縣朴子市樸城盃全國青少棒邀請賽，推廣棒球運動。（記者林宜樟攝）

樸城盃全國青少棒邀請賽有12支球隊參賽。（記者林宜樟攝）樸城盃全國青少棒邀請賽有12支球隊參賽。（記者林宜樟攝）

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