奧運羽球》北市想設「麟洋路」李洋感謝政府肯定也分享他的想法

李洋。（記者粘藐云攝）



〔記者粘藐云／台北報導〕巴黎奧運羽球男雙金牌李洋今和拳擊金牌女將林郁婷一同出席服飾品牌VERVE的公開活動，吸引不少粉絲前來參與。提到日前台北市長蔣萬安宣布要把復興北路361巷設立一個別名為「麟洋路」，李洋感謝政府對於運動員的肯定，但他認為，這條路不應該只被定義為「麟洋路」，畢竟這兩面金牌背後，是很多人一起努力，大家都有資格被肯定。

李洋和搭檔王齊麟在巴黎奧運完成羽球男雙二連霸偉業，奧運結束後，他和女友到日本度假，昨天才在牧德盃首度公開亮相。對於奧運後台灣掀起熱潮，他直呼：「太棒了！」但他笑說，自己算是大寫的「I人」，不是那麼外向，真的很感謝台灣人對他的熱情。

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得知台北市府有意將王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設立一個別名為「麟洋路」，李洋感謝政府對於運動員的肯定，自己抱持正面態度來看待這件事。

李洋認為，能在兩屆奧運奪金，是很多人在背後一起努力，加上很多羽球圈前輩比如戴資穎、周天成等人在國際上繳出佳績，才讓更多人開始關注台灣羽球，「這條路應該不能被定義成麟洋路，對於羽球有功的人，都應該要被肯定。」

李洋、林郁婷。（記者粘藐云攝）



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