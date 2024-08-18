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日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟 不退出IBA

2024/08/18 18:56

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟，不退出IBA。（資料照，歐新社）日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟，不退出IBA。（資料照，歐新社）

〔中央社〕日本拳擊聯盟今天表示，將尋求加入由美國、英國、荷蘭等國成立的國際體育組織「世界拳擊聯盟」（WB），但也會與目前加入的國際拳擊總會（IBA）繼續維持關係。

「體育報知」報導，日本拳擊聯盟會長仲間達也今天在東京召開記者會表示，「如果可能的話，我們不會退出IBA，而是尋求以重複的方式加入世界拳擊聯盟」。

國際拳擊總會（IBA）去年因管理和財務問題，失去國際奧林匹克委員會（IOC）認可，今年巴黎奧運的拳擊項目因此改由國際奧會負責。

國際奧會尚未將拳擊納入2028年洛杉磯奧運賽事，並敦促各國拳擊協會任命一個新的全球拳擊運動管理機構，否則恐面臨4年後缺席奧運的風險。世界拳擊聯盟是新成立的國際聯盟，成立宗旨是為確保拳擊繼續成為奧林匹克運動的核心。

為了確保拳擊項目能被奧運保留，世界拳擊聯盟正在與國際奧會進行談判，尋求被認可為主管組織。仲間表示，「我們也必須通過與WB的合作，確保拳擊項目不被排除在奧運之外。奧運是最重要的，我們必須努力保留拳擊項目」。日本拳擊聯盟已經在巴黎奧運期間，正式向WB傳達加入的意願。

不過，日本拳擊聯盟另一方面選擇不退出IBA，態度似乎有些曖昧不明。仲間對此坦言，由於目前許多拳擊賽事，像是世界拳擊錦標賽依舊由IBA主辦，「不希望因為退出而使選手失去參賽機會。說實話，我們希望能夠彈性處理這種情況」。

日本拳擊聯盟也聽取了選手們的意見，考慮到WB是否能被認可為主管組織，目前情況仍不明確，因此決定繼續與IBA維持關係。

日本拳擊聯盟也決定在9月首次派遣選手參加由WB主辦的國際比賽，預料將有3名男子、5名女子選手參賽。未來IBA與WB可能賽程重疊，如果發生這種情況，將根據選手意願和比賽重要性等進行判斷。

不過，目前雖然有其他國家和日本一樣希望雙邊都加入，但IBA原則上不允許重複加盟，因此日本拳擊聯盟未來可能會面臨必須二選一的局面。

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