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中職》古林睿煬優質先發白搭 獅隊牛棚失守、系列戰遭樂天橫掃

2024/08/18 20:10

古林睿煬優質先發但勝投被牛棚搞砸。（記者陳志曲攝）古林睿煬優質先發但勝投被牛棚搞砸。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿威能帝、統一獅古林睿煬，各自交出優質先發，猿隊前6局僅從古林手中取得1分，古林退場後，獅隊牛棚失守，劉軒荅單局送出2次四死球，換投後，猿隊靠余德龍安打追平，獅隊黃竣彥暴投奉送超前分，終場猿隊4:3贏球，周末系列戰3勝橫掃對手。

面對猿隊洋投威能帝，獅隊林安可2局上首位上場敲出二壘安打，1出局後，陳重廷的高飛犧牲打，幫助獅隊先馳得點。

獅隊今天推出賽前暫居防禦率王的古林睿煬，3局下，猿隊林政華1出局後敲安，接著陳晨威擊出三壘安打，幫助猿隊追平。

5局上，獅隊陳聖平敲安、陳重羽犧牲短打護送他上二壘，2出局後，林佳緯適時安打，又幫助獅隊搶下領先。

陳聖平7下再次建功，這回首位上場擊出三壘安打，是他單場第2安。靠著威能帝暴投，獅隊再下一城。

統一獅陳聖平跑出三壘安打。（記者陳志曲攝）統一獅陳聖平跑出三壘安打。（記者陳志曲攝）

古林睿煬留下6局失1分優質先發退場，7局接手的劉軒荅一登板，卻接連砸到林承飛和林智平，馬傑森成功犧牲觸擊。獅隊換上黃竣彥，猿隊林立代打被保送，造成滿壘，林政華敲安帶打點，猿隊持續滿壘，余德龍又敲安帶回追平分，黃竣彥面對朱育賢時發生暴投，猿隊超前。

8局上，猿隊推出王志煊，獅隊陳傑憲、蘇智傑都敲安，造成一三壘有人，王志煊讓林安可擊出內野滾地球後，蘇俊璋登板接手，又連續讓獅隊打者擊出滾地球，獅隊此局無功而返。

樂天桃猿林立利用投手暴投，跑回超前分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林立利用投手暴投，跑回超前分。（記者陳志曲攝）

統一獅劉軒荅（中）亂流退場。（記者陳志曲攝）統一獅劉軒荅（中）亂流退場。（記者陳志曲攝）

統一獅黃竣彥暴投掉分。（記者陳志曲攝）統一獅黃竣彥暴投掉分。（記者陳志曲攝）

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