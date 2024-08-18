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中職》曾頌恩轟473英尺特大號全壘打 隊友叫他「金剛人」

2024/08/18 21:46

曾頌恩。（中信兄弟提供）曾頌恩。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟「魚住」曾頌恩，在8局下從台鋼雄鷹左投賴鴻誠手中轟出直擊洲際球場大螢幕，飛行距離達473英尺（約144.17公尺）的超大號陽春砲，幫助球隊拉開比賽，本季第8轟出爐，相隔77天再開轟。

曾頌恩擊出特大號全壘打，回到休息室與兄弟總教練平野惠一擊掌慶祝，只見曾頌恩重重一拍，平野直甩手露出痛楚表情，曾頌恩笑說，其實只要跟平野擊掌他都會很大力，意思是說「我做到了！」

平野透露，象鷹三連戰前兩場曾頌恩都沒先發，今天早上看到他比所有人都還早到練習，看到這一幕瞬間就想讓他上場，「看到魚住今天有好表現，表面上我是面無表情，其實我是很開心的。」

曾頌恩這一轟飛行距離是誇張的473英尺，平野說，確實很少見，曾頌恩其實可以不用那麼大力打，用一半力氣就可以了，確實擊球比較重要，「這一轟很漂亮。」

曾頌恩不但開轟，還繳出4安猛打賞一掃陰霾，他說，有鬆了一口氣，也比較有信心，但不希望只有這一場好，希望每一場都能有穩定表現。

對於開轟這一球，曾頌恩說，當時球數領先，球進到他想要的位置，差不多就會出棒，全力揮擊，打出去感覺很好，又是大順風，只是不知道飛多遠。

陳子豪在5局下敲出超前比分安打獲選單場MVP，他笑說，曾頌恩的身材和力量，這樣轟不意外，隊友都叫他「金剛人」，學長說他開轟是「毫無技巧的全壘打」，打到球就有了。

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