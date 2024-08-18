中職》味全再見暴投氣走富邦 劉俊緯遭觸身球恐無法打U23世界盃

味全龍靠再見暴投擊敗富邦悍將。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天先靠郭嚴文3分彈追近比數，再靠再見暴投以7：6氣走富邦悍將拿下5連勝，但新秀劉俊緯9局下被觸身球砸到左側肋骨附近被抬出場，總教練葉君璋憂心地說：「U23（世界盃）我看是沒了啦！」

味全7局下靠郭嚴文3分彈追到5：6只差1分，9局下1出局後劉俊緯被富藍戈156公里速球砸到左側肋骨附近，當場倒地不起被擔架抬出場立刻送醫，隨後郭嚴文、瑪仕革斯．俄霸律尼相繼安打先扳平比數，代跑郭嚴文的冉承霖趁暴投跑回再見分。

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「蠻戲劇性的1場比賽！」葉君璋指出，中段士氣有點下去，郭嚴文的表現實在太棒，但用4個觸身球去換1勝，代價有點太大，「當然比賽就是這樣，他們沒辦法封鎖的話，內角球就會一直塞，有時候塞2個就好，不要塞到4個（觸身球）。」

郭嚴文（中）敲出三分砲帶起士氣。（記者林正堃攝）

葉君璋表示，劉俊緯看起來是打到肋骨，以他的經驗一定會骨裂，就算沒有也要休很久，打到那裡很麻煩，因為根本沒有辦法揮棒，搞不好今年都不能比賽，但也是給其他球員機會，就看拿莫．伊漾、石翔宇能不能頂上游擊。

劉俊緯被156公里火球直擊肋骨。（記者林正堃攝）

富蘭戈救援失敗。（記者林正堃攝）

瑪仕革斯．俄霸律尼（右）敲出追平安。（記者林正堃攝）

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