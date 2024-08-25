周天成力拚日本賽首冠 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有2場賽事轉播，教士主場迎戰大都會，推出金恩（Michael King）對決皮特森（David Peterson），道奇在主場推出三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw ），光芒則讓布萊德利（Taj Bradley）先發出戰，大谷翔平持續朝史無前例的「45轟、45盜」紀錄前進。

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今日中華職棒同樣三場比賽轉播，統一由古林睿煬掛帥先發面對富邦洋投班恩；中信主場續戰桃猿，鄭凱文主投對決樂天威能帝；台鋼味全之戰上演土投對決，由江承諺迎戰「龍王」王維中，喜愛中華職棒的球迷朋友們記得鎖定轉播。

台灣一哥周天成將在超級750系列日本羽球公開賽決賽對上法國19歲小將拉尼耶（Alex Lanier），力拚個人賽史首冠，也要挑戰在750等級的第一座冠軍。

MLB

08:30 大都會@教士 華視

09:00 光芒@道奇 緯來體育台 東森洋片台 愛爾達體育1台

日本羽球公開賽

10:00 決賽 愛爾達體育3台 周天成

日職

12：00 火腿@軟銀 DAZN 1

中職

17:05 富邦@統一 博斯運動1台、MOMOTV

17:05 樂天@中信 緯來體育台、愛爾達體育1台

17:05 味全@台鋼 DAZN 1、愛爾達體育2台

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