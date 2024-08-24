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中職》哈瑪星因失投滑球挨轟 洪總：投捕之間可以再去研究

2024/08/24 21:47

哈瑪星。（記者李惠洲攝）哈瑪星。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹先發投手哈瑪星今投到7局下因失投滑球挨了一發追平3分砲，也讓他無緣帶著勝投資格下丘，而賽後提及那一顆對味全龍打者蔣少宏的配球，台鋼總教練洪一中表示，「當投手投到100多顆球時，盡量要投比較有自信的球。」他個人認為當時直球是較好的選項，但強調配球沒有對錯，只是投捕之間之後可以再去研究。

哈瑪星前6局投完失2分，在6局結束時還帶著5：2領先的勝投資格，但7局續投後在兩出局時遭蔣少宏轟出3分砲。哈瑪星累計用110球投了6.2局失5分（1分責失）。

洪總表示，在當時那個狀況，教練團是有考慮換投，但哈瑪星一直對裡面比手勢表示要投，只是他選擇用一顆比較慢的變化球給對方打，是投捕間可以再研究的地方，「他之前對蔣少宏投的直球，一直讓對方跟不上、一直打界外球」，並強調投手在投100多顆時盡量投比較有自信的球，「而不是投那種憑感覺的球，因為手臂一定比較疲勞、沒辦法控制。」洪總在哈瑪星退場後，也找翻譯跟他一起討論那顆球。

捕手張肇元則說，哈瑪星在5局上對蔣少宏時就是用滑球將他三振，「他可能想在6局時複製一樣的配球模式，沒想到就失投了。」

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