賽車》TSR全國機車錦標賽壓軸站 黃俊陽重返溪湖福地再度奪冠

黃俊陽再度勇奪冠軍。（TSR提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕TSR全國機車錦標賽本賽季壓軸戰，週六展開競爭最激烈的150 BIKE A組對決，老將「小熊」黃俊陽發揮地主優勢，一舉突破泰國、日本車手夾擊，不但把冠軍留在台灣，也為自己贏得今年第二座金盃。

來自亞洲各國20多位頂尖名將會師彰化溪湖K1賽車場，上午排位賽由年僅19歲泰國車手Peerapong Luiboonpeng搶下桿位，老經驗的黃俊陽緊追在後，另位泰將Theetawat Kunphoo排第三。下午決賽黃俊陽無懼實力堅強的泰國對手包夾戰術，起跑觀察幾圈後，把握終點前歐米茄彎道機會，一舉切入內線超車成功，力保領先至終點，自今年5月溪湖站封王，重返福地拿下第二座冠軍，Theetawat Kunphoo居次、黃皓排第三。

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「我是中部人，早期也很常在這裡練車，算是我的幸運地。 」黃俊陽奪冠後，被眾好友掛上大條黃金項鍊風光遊行一圈，一吐7月台南安定站與泰國車手互撞未完賽的悶氣，「我跟了對方幾圈，發現他這個彎都會剎一下，就鎖定內線超車。」黃俊陽不忘答謝隊友們大力協助，堪稱幕後功臣，「車隊投入很多心力協助我調整車況，大家這一個多月來真的努力付出。」

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