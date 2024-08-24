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中職》江坤宇再見安打！ 兄弟斬斷樂天7連勝保住龍頭

2024/08/24 22:50

江坤宇10局下敲出再見安打。（記者廖耀東攝）江坤宇10局下敲出再見安打。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今跟樂天桃猿的天王山之戰殺到突破僵局制，「小黑」吳俊偉在10局上以0分守住半局，10局下詹子賢安打後，江坤宇再見安打，率隊以4：3斬斷樂天7連勝，保住下半季龍頭。

中信先發投手猛登在比賽前段投出火氣，3局上挖地瓜的壞球，朱育賢想爭取是一顆打到腳的觸身球，樂天提出重播輔助判決失敗，「朱哥」回打擊區前在穿戴護具、噴球棒止滑劑花了點時間，令猛登頗有微詞，三振朱育賢怒吼幾聲，樂天跑壘指導陳彥夆見狀也跟猛登「言語交換」，雙方清空板凳。

猛登。（記者廖耀東攝）猛登。（記者廖耀東攝）

面對近況氣勢如虹的樂天，中信總教練平野惠一賽前才說希望逮中樂天守備的弱點，5局下就兌現，開局2支內野安打和觸身球攻佔滿壘，陳俊秀擊出的適時安打造成左外野手朱育賢接球失誤，搭配許基宏高飛犧牲打，單局狂攻3分。

出乎平野劇本之外的是，游擊金手套4連霸的江坤宇在5局下罕見沒攔住滾地球，中斷連續80次守備機會無失誤紀錄，近況超火的39歲老將林智平再挺身而出，在一、二壘擊出適時安打，馮健庭又補上長打，回敬3分大局追平戰局。

猛登總計89球吃完6局，被擊出5支安打，失掉3分。值得一提的是，他在6局觸身林泓育，本季已累積17次，只差1次就追平2010年羅曼、2020年卡本特的單季最多紀錄。

中信延續上週人氣動漫「火影忍者疾風傳」主題日，今推出第2彈首日吸引10320人進場，連同上週六日的火影日，合計3場狂吸41628人，明天是聯名主題日的最後1天。

魔神樂。（記者廖耀東攝）魔神樂。（記者廖耀東攝）

許基宏。（記者廖耀東攝）許基宏。（記者廖耀東攝）

吳俊偉守住10局上滿壘危機。（記者廖耀東攝）吳俊偉守住10局上滿壘危機。（記者廖耀東攝）

江坤宇10局下敲出再見安打。（記者廖耀東攝）江坤宇10局下敲出再見安打。（記者廖耀東攝）

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