中職》跟樂天教練互噴引爆衝突 猛登：不該在比賽中對選手喊這些（影音）

兄弟洋投猛登和桃猿一壘跑壘指導員陳彥夆起口角，引發板凳清空。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟猛登今天在3局不滿朱育賢花太多時間回打擊區，三振後怒吼幾句，樂天一壘跑壘指導員陳彥夆更找他起口角，爆發兩隊板凳清空，猛登賽後還原當下過程。

猛登在比賽前段投出火氣，3局上挖地瓜的壞球，朱育賢想爭取是一顆打到腳的觸身球，樂天提出重播輔助判決失敗，「朱哥」回打擊區前在穿戴護具、噴球棒止滑劑花了點時間，令猛登頗有微詞，三振朱育賢怒吼幾聲，樂天跑壘指導陳彥夆見狀也跟猛登「言語交換」，雙方清空板凳。

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猛登直言，那時朱育賢拖很長的時間，挑戰當下，正常來說應該要等結果出來，但他把手上的護具都脫掉，後來判safe後，打者卻往後走，噴一下棒子，跟隊友講一下話，然後又笑一下，「拖太長時間了，所以才沒有很開心。」

跟樂天跑壘指導陳彥夆的衝突，猛登指出，他對我一直喊不知道什麼東西，「但教練在比賽中不應該對選手喊這些，我跟他說，離開我的視線，我沒有要跟你講話，你走開。」

猛登總計89球吃完6局被擊出5支安打，失掉3分，繳出優質先發，他特別讚賞捕手林吳晉瑋引導得很好，「而且他還連敲2支安打，我們攻下的3分大局，就是從他先展開攻勢的。」

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