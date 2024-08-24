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羽球》看到教練在下注！丹麥好手安童森向BWF舉報並解除合作

2024/08/24 22:24

安童森看到教練佩爾森在比賽中下注，因此與他解約，也將違法行為舉報至國際羽聯。（資料照，歐新社）安童森看到教練佩爾森在比賽中下注，因此與他解約，也將違法行為舉報至國際羽聯。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第3的丹麥好手安童森（Anders Antonsen）今天在社群媒體宣布與教練佩爾森（Joachim Persson）解除合約，因為他曾看到教練在比賽中下注，他也將佩爾森的違法行為舉報至BWF國際羽聯。

安童森提到，佩爾森是讓協助他東山再起的重要推手，也跟他一起在世界各地拚戰，拿到不錯的成績，必定會感激他所提供的協助，但作為一名球員，他實在無法容忍教練的行徑，因此決定大義滅親。

安童森表示，有天他碰巧看到佩爾森在下注比賽，他認為，作為一名帶領球員參加BWF比賽的教練，這已是違法，而自己作為BWF的球員，唯一的選擇就是終止合約和向上呈報至BWF。

針對佩爾森的行徑，安童森也澄清自己在這之前一無所知，而投注的比賽跟他無關，他會選擇發文，是因為知道外界會好奇他們為何突然分道揚鑣，因此避免外界揣測而自行揭露其中原因。

安童森最後也提到，現在自己處於沒有教練的艱困處境，但比賽一場一場來，只能設法盡力解決難題，他也想要花時間好好思考如何因應，因為該說的都說了，也希望媒體現階段不要再打擾他。

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