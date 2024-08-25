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中職》再見安背後的不甘心 江坤宇誓言討回做到了（影音）

2024/08/25 00:30

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟江坤宇今天再度扮演「西苑殺手」，10局下再見安棒打陳柏豪，率隊以4：3擊敗樂天桃猿，他直言，這是第2次對決柏豪，差不多節奏的好球就出棒了。

江坤宇。（記者廖耀東攝）江坤宇。（記者廖耀東攝）

中信在0出局攻佔一二壘有人，江坤宇瞄準第一球就敲回再見分，他說，原本上去有想說是否有戰術，後來發現沒有就決定差不多的好球就攻擊，確實擊強。

江坤宇和陳柏豪在大巨蛋明星賽才上演「激動的吻」，當時被陳柏豪借位一吻，過了1個月「阿坤」用再見安打將他打成敗投，引發球迷熱議。江坤宇笑說，「巧合，不知道要說什麼。」

身為游擊金手套4連霸的江坤宇，5局在場地溼滑的情形之下，沒有攔住一顆難度不算低的滾地球，被記上一次失誤，中斷連續80次守備機會無失誤紀錄，後來也被樂天串聯3分大局追平戰局。

中信兄弟總教練平野惠一認為，下雨天場地狀況不是很好，兩隊都因為失誤各被攻下3分，「阿坤那球也滿難的，畢竟有點滑，也有點變化，但他的美技守備今年已無數次拯救球隊，今天最後又戲劇性把勝利打下來。」

江坤宇坦言，這一球打到手套的最前面，但自己已經盡力去守了，「因為後面被追平，多少有點不甘心，想說如果有機會，一定要把它要回來。」

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