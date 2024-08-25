晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》對樂天記憶太慘痛 兄弟終結者：不想重蹈覆轍（影音）

2024/08/25 00:33

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟終結者「小黑」吳俊偉今天後援2局無失分，包括10局上突破僵局的1出局滿壘無失分，喚起10局下江坤宇的再見安打，克服「樂天苦手」的極大壓力。

吳俊偉在9局三上三下無失分，10局突破僵局制解決林立後，二壘手岳東華發生失誤，加上四壞，一度面臨1出局滿壘局面，吳俊偉霸氣三振林泓育，隨後又讓余德龍擊出高飛球出局，用1次狂吼為自己喝采。

吳俊偉指出，原本是要讓林泓育擊出滾地球抓雙殺，2好球後的變化球，原本是想丟挖地瓜的引誘球，但是太用力丟到好球帶，「運氣好，胖哥沒有揮棒。」

運氣站在「小黑」還有一幕，一、三壘有人面對朱育賢時，牽制沒有丟好，好險沒有滾太遠，趕緊跑去撿球，未讓跑者回本壘，樂天總教練古久保健二一度上場抗議是投手犯規，最後裁判認定是牽制沒問題。吳俊偉認為，「那個如果投手犯規，後果會滿嚴重的。」

2出局對決余德龍，吳俊偉一度投到0好2壞，決定綁個鞋帶，他說，「我知道我的節奏有點太快了，稍微放慢一點。」效果也好不錯，下一球讓余德龍敲出高飛球接殺。

吳俊偉今年對上樂天非常苦手，最慘烈一場是28日，先被林子偉敲陽春砲，又被林立擊出再見2分彈，本季對戰樂天防禦率高達8.22，他賽後坦言，「不想跟之前一樣，留下不好的回憶。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中