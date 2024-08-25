中職》對樂天記憶太慘痛 兄弟終結者：不想重蹈覆轍（影音）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟終結者「小黑」吳俊偉今天後援2局無失分，包括10局上突破僵局的1出局滿壘無失分，喚起10局下江坤宇的再見安打，克服「樂天苦手」的極大壓力。

吳俊偉在9局三上三下無失分，10局突破僵局制解決林立後，二壘手岳東華發生失誤，加上四壞，一度面臨1出局滿壘局面，吳俊偉霸氣三振林泓育，隨後又讓余德龍擊出高飛球出局，用1次狂吼為自己喝采。

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吳俊偉指出，原本是要讓林泓育擊出滾地球抓雙殺，2好球後的變化球，原本是想丟挖地瓜的引誘球，但是太用力丟到好球帶，「運氣好，胖哥沒有揮棒。」

運氣站在「小黑」還有一幕，一、三壘有人面對朱育賢時，牽制沒有丟好，好險沒有滾太遠，趕緊跑去撿球，未讓跑者回本壘，樂天總教練古久保健二一度上場抗議是投手犯規，最後裁判認定是牽制沒問題。吳俊偉認為，「那個如果投手犯規，後果會滿嚴重的。」

2出局對決余德龍，吳俊偉一度投到0好2壞，決定綁個鞋帶，他說，「我知道我的節奏有點太快了，稍微放慢一點。」效果也好不錯，下一球讓余德龍敲出高飛球接殺。

吳俊偉今年對上樂天非常苦手，最慘烈一場是28日，先被林子偉敲陽春砲，又被林立擊出再見2分彈，本季對戰樂天防禦率高達8.22，他賽後坦言，「不想跟之前一樣，留下不好的回憶。」

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