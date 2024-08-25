威廉波特少棒台灣勝委內瑞拉 力拚久違總冠軍

〔中央社〕2024威廉波特世界少棒錦標賽台灣隊今天在國際組冠軍賽出戰委內瑞拉隊，代表亞太區出賽的桃園市龜山國小少棒隊以4比1勝出，將在台灣時間26日凌晨對上美國分組冠軍隊，力拼台灣睽違已久的威廉波特總冠軍。

世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦的世界少棒錦標賽，24日進行攸關台灣能否繼續晉級總冠軍賽的國際組冠軍賽事。代表亞太區出賽的桃園市龜山國小少棒隊出戰代表拉美區的委內瑞拉隊，大批台灣僑胞包車與自行駕車到場為小將們加油，委內瑞拉球迷也聲勢浩大，雙方叫陣你來我往。

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1局上，台灣先攻，1、2棒邱唯(吉吉)與邱治愷接連上壘，余家睿擊出內野高飛球遭接殺，邱唯(吉吉)登上3壘。廖宣澔揮出界外球，邱唯(吉吉)奔回本壘得分。1局下，賴承希先發，連續三振2名委內瑞拉打者，1比0領先。

2局上，台灣隊僅擊出1支安打，未能得分。2局下，賴承希球速與變化球均到位，穩定控球，三振2名打者，委內瑞拉未能得分。

3局上，委內瑞拉投手未能掌握球路，連續保送陳泊瑋、邱唯(吉吉)與邱志愷形成滿壘，委內瑞拉更換投手仍無法投出好球，繼續保送打者並暴投，壘上跑者返回本壘，球賽進入戰術與心理戰，台灣隊獲得2分。3局下，賴承希連續三振3名打者，以3比0擴大領先。

4局上，台灣小將接連遭接殺未能得分。4局下，賴承希持續封鎖委內瑞拉打者，未見失分。

5局上，邱唯(吉吉)在2出局下揮出外野高飛球，委內瑞拉左外野手漏接，獲1分。5局下，投手賴承希繼續挺進，完美守備，繼續以4比0領先。

6局上，台灣小將接連揮出高飛球遭接殺未能再取分。6局下，賴承希繼續上場，在1出局，2、3壘有人下，換上投手邱唯(吉吉)，委內瑞拉攻下1分，終場以4比1獲勝。

龜山國小少棒隊在2024威廉波特世界少棒錦標賽國際組賽程中，擊敗加拿大、澳洲、古巴、日本與委內瑞拉，以全勝記錄獲得國際組冠軍，接下來將在台灣時間26日凌晨出戰美國分組冠軍，爭取睽違超過20多年的威廉波特少棒冠軍。

台灣曾17度在威廉波特奪冠，最後一次在1996年，期間曾退出參賽。近期最佳成績為2009年的亞軍，以及2010年、2022年與2023年獲得季軍。（編輯：施施）1130825

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