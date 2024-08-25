美網》我非常尊重她也充滿期待！大坂直美談首戰奧絲塔彭科

大坂直美。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年美國網球公開賽女單首輪，前世界球后大坂直美即將強碰拉脫維亞第10種子奧絲塔彭科（Jelena Ostapenko），賽前日美混血的昔日冠軍表示，希望臨場找回狀態與信心，在大滿貫成名地開胡順勢東山再起。。

「我認為這會非常有趣。老實說，她是我最喜歡看的球員之一，我認為我們在某種程度上是截然不同的。」26歲的大坂直美與前法國公開賽冠軍奧絲塔彭科，只在2016年法網首輪交手1回直落2吞敗，這也是她當上媽媽後，首度重返紐約法拉盛公園，談到又與同梯老冤家狹路相逢，外卡參戰的大坂直美沉思後回應：「我非常尊重她。她是我們這世代第一個贏得大滿貫的球星。她是冠軍名將，我真的很期待。」

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大坂直美生涯4座大滿貫冠軍，包括2018、2020年美網封后，去年休兵期間在觀眾席上看到新世代高芙（Coco Gauff）首度掄元，大受鼓舞也下定決心復出參賽，「當時，我不知道能回到什麼水準，但向自己保證要打出最好的比賽。」大坂直美表示，重返美網感覺難以置信，儘管先前多倫多、辛辛那提暖身不如預期，「我現在感覺好多了，能夠進行高強度練習，希望也能以更好狀態出賽，我要盡量對自己保持信心。」

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