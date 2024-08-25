晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》我非常尊重她也充滿期待！大坂直美談首戰奧絲塔彭科

2024/08/25 07:12

大坂直美。（法新社）大坂直美。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年美國網球公開賽女單首輪，前世界球后大坂直美即將強碰拉脫維亞第10種子奧絲塔彭科（Jelena Ostapenko），賽前日美混血的昔日冠軍表示，希望臨場找回狀態與信心，在大滿貫成名地開胡順勢東山再起。。

「我認為這會非常有趣。老實說，她是我最喜歡看的球員之一，我認為我們在某種程度上是截然不同的。」26歲的大坂直美與前法國公開賽冠軍奧絲塔彭科，只在2016年法網首輪交手1回直落2吞敗，這也是她當上媽媽後，首度重返紐約法拉盛公園，談到又與同梯老冤家狹路相逢，外卡參戰的大坂直美沉思後回應：「我非常尊重她。她是我們這世代第一個贏得大滿貫的球星。她是冠軍名將，我真的很期待。」

大坂直美生涯4座大滿貫冠軍，包括2018、2020年美網封后，去年休兵期間在觀眾席上看到新世代高芙（Coco Gauff）首度掄元，大受鼓舞也下定決心復出參賽，「當時，我不知道能回到什麼水準，但向自己保證要打出最好的比賽。」大坂直美表示，重返美網感覺難以置信，儘管先前多倫多、辛辛那提暖身不如預期，「我現在感覺好多了，能夠進行高強度練習，希望也能以更好狀態出賽，我要盡量對自己保持信心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中