美網》艾卡拉茲超越喬科維奇 躍居全球年收入最高職網球星

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年美國網球公開賽開打前夕，美媒《富比士》雜誌發布近12個月來統計報告，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）身價持續飆漲，已挾4230萬美元（約13.6億台幣）超越喬科維奇（Novak Djokovic），頭一回躍居全世界年度收入最高的職業網球運動員。

艾卡拉茲本賽季贏得印地安泉大師賽冠軍、法國公開賽、溫布頓錦標賽等雙料大滿貫金盃，職業獎金1030萬美元，並獲得耐吉、勞力士、Louis Vuitton、BMW等國際品牌青睞，還有與Netflix合作的紀錄片，讓這位年僅21歲的西班牙人氣寵兒，場外廣告贊助金額高達3200 萬美元，加總突破4千萬美元關卡，網壇獨居領先，也把坐擁大滿貫24冠的喬帥比下去，這位37歲塞爾維亞老將年收入3720萬美元屈居第2。

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至於網壇年收入排行榜第3至6名，依序為美國新世代女將高芙（Coco Gauff）2710萬美元、波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）2670萬美元、義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner）2660萬美元，以及「三巨頭」中的西班牙「蠻牛」納達爾2330萬美元。

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