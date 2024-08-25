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日本賽》地主第一人偉業差最後一步！山口茜：請別給我太多壓力...

2024/08/25 08:40

山口茜。（資料照，法新社）山口茜。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列日本羽球公開賽，地主名將山口茜在女單4強以21：14、22：20擊敗世界排名第13的泰國一姐革通（Supanida Katethong），收下決賽門票。不過賽後山口茜也呼籲，請外界別給她太多壓力。

在巴黎奧運止步8強的山口茜，當時賽後還淚崩感嘆，原本自己希望能以笑容結束比賽。本週收拾心情重新出發出戰日本公開賽，希望把冠軍留在家鄉，並一路挺進決賽。曾在2013、2019、2022年稱霸的她，若再度奪冠，將成為賽史首位贏得4座冠軍的本土選手。

山口茜昨天第2局與革通互不相讓，一度被連拿7分以14：18落後，後續又戰成20：20平手，最終連拿2分奪勝。賽後山口茜笑著坦承，最後贏得有些辛苦，但能贏仍讓她鬆一口氣，「老實說我一度以為會輸掉第2局，所以我讓自己冷靜下來開始拉鋸，試圖找到自己有力的節奏，結果對方似乎也開始不耐煩。」

對於自己將挑戰地主第一人偉業，山口茜連忙笑著表示，「請不要給我太大壓力，當然走到這我也很想奪冠，不過與其說是為了奪冠，我更想像往常一樣，看看能否享受比賽過程，這對我來說是一個課題，我會繼續努力。」

山口茜挺進女單決賽，對手將是世界排名第14名的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），山口茜取得10勝2敗的對戰優勢。

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