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日本賽》決戰周天成！扳倒中國球王的法國小將：準備迎戰世界最強

2024/08/25 08:15

拉尼耶。（取自BWF官網）拉尼耶。（取自BWF官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列日本羽球公開賽，法國19歲小將拉尼耶（Alex Lanier）昨在4強扳倒世界第一的中國球王石宇奇，生涯首度挺進超級750系列的決賽，今天將碰台灣一哥周天成。拉尼耶在賽後受訪時也充滿自信，準備好與世界最強的選手對決。

世界排名第29的拉尼耶，在本屆首輪擊退世界第6、巴黎奧運銅牌李梓嘉，次輪打敗經驗豐富的印尼選手沃多約（Chico Aura Dwi Wardoyo），8強再力退世界第11的日本好手西本拳太，昨天又力挫中國球王石宇奇。

「我已經盡我所能發揮出了最佳狀態，我嘗試找出正確的戰術，並加快我的節奏。我需要控制比賽，而不是被對手牽制，我為自己在能比賽中找到解決方法感到驕傲。」拉尼耶在4強賽後說道。他的好表現連石宇奇都讚嘆，「他比我更適應比賽，並改變了戰術，是位強大的選手。」

拉尼耶今天將於決賽交手周天成，力拚法國選手在日本賽的首冠，他也充滿信心喊話，「我已經準備好與世界上最強的選手抗衡了。」

「這是個挑戰，現在的目標是維持這種水準。我想向自己證明我擁有這樣的實力。球迷和記者都說我可以做到，但在場上真正做到是完全不同的事情，這也是我正在努力的方向。」拉尼耶表示，「對我來說，保持穩定，並在比賽中不要過於情緒化，只需堅持自己的比賽計劃，並記住自己為什麼站在球場上。」

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