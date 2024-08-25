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NBA》國家隊背號光榮退休！卓吉奇引退賽完美落幕

2024/08/25 09:07

卓吉奇風光引退。（資料照，美聯社）卓吉奇風光引退。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年宣布結束15年NBA生涯的明星後衛卓吉奇（Goran Dragic）今日風光完成引退賽，而斯洛維尼亞國家籃球協會也退休了他背號3號球衣。

斯洛維尼亞籃協表示再多行動或言語都無法表達出對卓吉奇的感激，從他代表國家隊征戰的意願及成功的職業生涯就能看出，他為國家隊所貢獻的一切讓3號球衣非常值得被球隊退休，也是出於我們整個國家及球隊對他的尊重。

卓吉奇生涯為斯洛維尼亞出戰90場比賽，得到1760分為國家隊得分王，更曾為球隊拿下歐錦賽冠軍並奪得賽會最有價值球員，此外他在NBA的生涯也相當不錯，一次入選最佳陣容，一次進入全明星賽，例行賽出戰946場，場均得13分、3籃板、4.7助攻。

而今日引退賽中可說是星味十足，除了主角卓吉奇本身，大咖NBA球星約基奇（Nikola Jokic）、東契奇（Luka Doncic）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）都有前來捧場，其中在熱火與卓吉奇當隊友的熱火傳奇球星波許（Chris Bosh）也睽違已久上場與球迷同樂。

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