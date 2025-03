NBA》國家隊背號光榮退休！卓吉奇引退賽完美落幕

卓吉奇風光引退。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕去年宣布結束15年NBA生涯的明星後衛卓吉奇(Goran Dragic)今日風光完成引退賽,而斯洛維尼亞國家籃球協會也退休了他背號3號球衣。

斯洛維尼亞籃協表示再多行動或言語都無法表達出對卓吉奇的感激,從他代表國家隊征戰的意願及成功的職業生涯就能看出,他為國家隊所貢獻的一切讓3號球衣非常值得被球隊退休,也是出於我們整個國家及球隊對他的尊重。

