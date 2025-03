MLB》大谷締「40-40」隔天站上投手丘！日職OB：別忘了他是投手

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇巨星大谷翔平昨天以再見滿貫砲締造史上最速單季「40轟40盜」偉業,也是史上第6人。而就在創造紀錄隔天,大谷也站上投手丘練投,這是他手術後首度站上投手丘,持續努力重返二刀流。

大谷在去年動完右手肘韌帶手術後,於15日首度在捕手蹲捕的情況下進行平地練投,當時他投了15球,其中一球被測到球速89英哩(約143.2公里)。

Shohei Ohtani last night, 40/40.



Today, throwing off a mound for the first time since elbow surgery pic.twitter.com/jjQtSCqZkF