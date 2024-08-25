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MLB》大谷締「40-40」隔天站上投手丘！日職OB：別忘了他是投手

2024/08/25 09:03

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇巨星大谷翔平昨天以再見滿貫砲締造史上最速單季「40轟40盜」偉業，也是史上第6人。而就在創造紀錄隔天，大谷也站上投手丘練投，這是他手術後首度站上投手丘，持續努力重返二刀流。

大谷在去年動完右手肘韌帶手術後，於15日首度在捕手蹲捕的情況下進行平地練投，當時他投了15球，其中一球被測到球速89英哩（約143.2公里）。

而就在大谷用球棒寫下單季「40轟40盜」紀錄後，隔天也立刻戴上熟悉的手套進行練投，且這是他手術後首次正式站上投手丘。根據《日刊體育》報導，大谷在牛棚中大約投了10球，重拾二刀流之路更進一步。

另外，大谷昨天達成「40轟40盜」紀錄後，前讀賣巨人名投槙原寛己就在節目上直言，「大家別忘了，他可是投手啊！40轟40盜的成就真的很了不起，整個美國也只有5個人做到過。而這次居然是一位投手達成了這個壯舉，真是令人驚嘆。」

日前根據《ESPN》報導，大谷翔平有可能會在9月初重返投手丘，在季後賽之前進行有打者站在打擊區上的實戰投打練習。不過道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）強調，球隊沒有打算讓大谷在季後賽中投球。

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