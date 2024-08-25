MLB》鈴木誠也雙響、今永昇太7局好投！2日本球星共寫史上首見壯舉

鈴木誠也雙響砲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今以14：2血洗馬林魚，日籍重砲鈴木誠也上演單場雙響砲，本季第17和18轟出爐；而同胞今永昇太今也繳出7局優質先發，收下本季第10勝。

鈴木誠也今在1局上就開砲，鎖定馬林魚先發投手羅佐（Valente Bellozo）根本不在好球帶內的偏高速球，夯出中外野陽春砲，本季第17轟出爐，擊球初速103.8英哩，飛行距離412英呎。

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3局上鈴木誠也再度砲轟羅佐，這回逮中失投卡特球敲出超大號2分砲，本季第18轟出爐，擊球初速110.3英哩，飛行距離446英呎。鈴木誠也全場5打數3安打上演猛打賞，選到1保送，貢獻4分打點，賽後打擊率0.271，攻擊指數0.830。

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今永昇太今先發主投7局用99球有65顆好球，僅被敲出4支安打，不過其中有2發陽春砲，失掉2分，投出2次保送與3次三振，賽後防禦率3.08，在隊友全場4轟、17安的火力支援下，收下本季第10勝。

根據《OptaSTATS》指出，小熊成為大聯盟史上首支在同場比賽中，有1名日本打者敲出3支長打，與1名日本投手奪下勝投的球隊。小熊拿下3連勝，目前65勝65敗，離國聯第3張外卡的勇士有5場勝差。

今永昇太7局好投奪本季第10勝。（法新社）

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