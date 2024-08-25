NBA》不想再當總教練！奈許分享執教籃網3球季心得

奈許。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA傳奇球星奈許（Steve Nash）近日受訪時表明之後不會想再擔任總教練職務，同時也分享了他當時於籃網執教3個球季時的心境。

奈許曾於2020-2022擔任籃網隊總教練，對此他說道，「當時其實並無任教的想法，籃網請我來算是一個特別的情況，事情發生了劇變，所有東西必須盡速適應，包含球隊的運作、高層與球員、私人管理，工作量綜合起來是非常大的。」據悉由於當時籃網三巨頭中的杜蘭特（Kevin Durant）及厄文（Kyrie Irving）表明想找有球員經驗的人選來執教，因次後來籃網隊才請來奈許。

請繼續往下閱讀...

「對我來說，最容易的部分是領導並以身作則，而擔任教練真正困難的點是要在各個時間點整頓好一支球隊然後發揮作用，要讓球員們感覺出能成為最好的自己，這是兩種完全不同的領導能力。」奈許雖然連兩個賽季成功帶領籃網挺進季後賽，不過第3球季開季7場後，就因戰績不佳遭開除。

而日後有無擔任他隊教練想法，奈許表示當教練是一次很好的經驗，不過他不認為人生都將花費在執教身上，目前他能選擇先專注在家庭或與小孩共同生活就不會錯過，並說到日後其他地方還是有很多機會，包含籃球計畫、附屬合作等能讓他回饋籃球的辦法，並不會執著於現在。

奈許。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法