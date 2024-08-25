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WTT挑戰賽》扳倒頭號種子楊曉欣 40歲老將黃怡樺闖女單決賽

2024/08/25 10:19

黃怡樺在女單4強賽扳倒頭號種子楊曉欣，闖進決賽。（取自WTT官網）黃怡樺在女單4強賽扳倒頭號種子楊曉欣，闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕40歲的合庫老將黃怡樺，今天凌晨在WTT秘魯利馬挑戰賽連闖兩關，繼六月阿根廷門多薩挑戰賽之後，今年第二度闖進女單決賽，明天將與世界排名32的日本女將大藤沙月爭冠。

世界排名56的黃怡樺，8強戰先以14:12、11:5、12:10解決世界排名101的羅馬尼亞小將辛格奧贊，4強面對世界排名16的摩納哥頭號種子楊曉欣也完全不落居下風，打完前3局以11:5、10:12、11:7領先。關鍵第4局，黃怡樺和對手一路纏鬥至9平時，出現幸運的擦邊球逼出賽末點，最終以11:9贏得勝利。

黃怡樺和王意如的師徒組合，在女雙4強賽也以3:2逆轉盧普雷絲庫/辛格奧贊的跨國組合，將與日本的大藤沙月/橫井咲櫻爭冠。

男單方面，世界排名100的「海巡王子」黃彥誠，在8強戰驚險化解4個賽末點，以12:10、4:11、9:11、15:13、12:10逆轉世界排名50的日本好手田中佑汰，中止對戰2連敗，拿到生涯對戰首勝，首度闖進WTT挑戰賽4強。

黃彥誠。（取自WTT官網）黃彥誠。（取自WTT官網）

黃彥誠表示，「今天的比賽我是做好困難的準備，畢竟前兩次交手只贏了1局，上場比賽的心態還是比較放鬆的，帶著拚搏的心態和處理好每一顆球的心態去打，落後時有想開始改變自己的打法，也馬上有成效。」

不過，黃彥誠在稍後的4強賽還是無力突破世界排名11的德國名將法蘭吉斯卡的球路，以5:11、9:11、7:11吞下對戰3連敗，無緣打進決賽。

世界排名56的馮翊新在8強賽也以11:8、11:9、7:11、12:10力退世界排名93的日本好手及川瑞基，報了兩年前加亞新城挑戰賽落敗的一箭之仇，今年第三度闖進8強。
稍後的4強賽，馮翊新則以8:11、5:11、11:5、2:11不敵世界排名19的斯洛維尼亞名將約基奇，未能更上層樓。

馮翊新。（取自WTT官網）馮翊新。（取自WTT官網）

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