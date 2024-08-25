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中職》澄清沒吼兄弟洋投 陳彥夆：他第一句話就噴我垃圾話（影音）

2024/08/25 16:28

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟猛登昨在3局不滿朱育賢在挑戰觸身球維持原判後花太多時間回打擊區，飆出三振後朝他怒吼幾句，樂天一壘跑壘指導員陳彥夆希望他不要這麼做，雙方爆發口角而板凳清空。陳彥夆今天賽前親自去找中信總教練平野惠一和其他中信教練致意，但也還原跟猛登的衝突當下。

陳彥夆認為，猛登比較不好的是三振時朝向樂天選手和休息室怒吼，讓人覺得是挑釁的行為，「我只是上前詢問，你為什麼要這樣做，希望你不要這樣。昨天觀眾很多，我比較大聲，讓他誤認我在吼叫，但我只是想去了解一下而已。」

然而，猛登的第一反應讓陳彥夆情緒上來，「他第一句話就噴我垃圾話，叫我滾開。選手可以對教練噴垃圾話又叫我走開嗎？可以展現這種態度嗎？誰被這樣對待都會不開心。」

陳彥夆重申，樂天最近狀況不錯，沒有人想要挑起紛爭，他想為選手和團隊講話，但沒有想要起衝突，畢竟也擔心衝突造成傷害不太好，「或許每個國家的棒球文化不同造成誤解，但你亢奮可以往自家休息室去吼，喊對方休息室真的不好。」

今天賽前，陳彥夆也主動在中信兄弟練習時上場跟平野惠一、其他教練致意，「每個人都想為自己團隊去努力，可能有些情緒，我當下講完就走開了，畢竟衝突不是好事，能避免就要盡量避免。」

兄弟洋投猛登和桃猿一壘跑壘指導員陳彥夆起口角，引發板凳清空。（資料照，記者廖耀東攝）兄弟洋投猛登和桃猿一壘跑壘指導員陳彥夆起口角，引發板凳清空。（資料照，記者廖耀東攝）

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