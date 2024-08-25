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體操》未來奧運國手從這裡誕生？第五屆華南銀行「小小體操營」登場

2024/08/25 15:01

華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕邁入第五屆的華南銀行「小小體操營」於本月24日、25日隆重登場，期盼激發更多新生代體操運動員的潛力，鼓勵所有小選手勇於挑戰自我。本屆活動於台北、宜蘭、高雄三地共舉辦五個場次，讓國小二年級至六年級的小朋友們親身體驗體操的美好，今年度將以「勇敢挑戰，夢想相隨」為主軸，展開一系列挑戰及訓練。本屆體操營的教練團隊陣容除由國家總教練林育信領軍外，還有大同高中總教練鄭焜杰全力支持，並邀請多位國家級選手包括莊佳龍、葉政、蕭佑然、賴品儒、曾為聖、洪源禧等體操名將，為小小體操員們提供最專業的指導，讓小朋友們在這個夏天翻滾他們的體操夢。

台灣隊在今年2024巴黎奧運中奪得歷屆獎牌數第二的佳績，在競技體操更是以男子單槓項目獲得銅牌一面。華南銀行長期以來深耕支持基層體育發展，其中體操更是華南銀行重點支持的運動項目之一，除贊助國手及教練外，華南銀行更致力於每年持續舉辦的「小小體操營」，讓運動向下扎根，帶小朋友認識體操，共同培育我國體操未來之星。

華南銀行董事長陳芬蘭表示，「我們以金融專業幫助選手運用信託方式管理贊助款項，每年提供包含營養金、訓練經費、比賽津貼及物理治療補助，並提供理財建議，讓選手無後顧之憂，全力投入比賽。」

林育信教練表示，很感謝華南銀行持續在體操項目的投入，讓我們教練團連續五年都可以為各地，對體操有興趣的小朋友安排訓練與體驗課程，看到不斷有新血的加入，相當欣慰與感動，也透過體操營感受到孩子們的滿滿的正能量，不管是推廣場或競技場，都十分有意義。」

同為教練團的選手莊佳龍也說，「每年都很期待來帶小小體操營的活動，小朋友很投入在訓練中，那份認真與熱情，讓我們對未來充滿了信心！不管他們未來是否持續練習，希望透過這個營隊讓他們有個快樂的回憶，愛上運動。」

華南銀行「小小體操營」自2018年開辦以來，每屆都會在高雄國家運動訓練中心舉行，讓小小體操員們在國家級的體操場地，接受國家隊教練團的悉心指導，因此深受家長與學員的熱烈歡迎，許多學童都擁有難忘的體驗與回憶。透過推廣組和競技組的設置，華南銀行希望為這些小小體操員們提供更多鼓勵與勇氣，讓他們勇敢追求更高更大的夢想。

華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）

華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）

華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）

華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）華南銀行「小小體操營」今在大同高中登場。（記者盧養宣攝）

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