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霹靂舞》巴黎奧運國手孫振圓夢了！在歐洲拿下世界冠軍頭銜

2024/08/25 15:42

孫振在Outbreak Europe奪下生涯第一個世界冠軍頭銜。（Littleshao提供）孫振在Outbreak Europe奪下生涯第一個世界冠軍頭銜。（Littleshao提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕巴黎奧運霹靂舞國手孫振，在五環殿堂寫下史無前例的第一人後，現在更是馬不停蹄與所屬舞團City4留在歐洲續戰霹靂舞界指標文化賽事持續刷新台灣紀錄，孫振今天（25日）凌晨就從斯洛伐克傳來好消息，在有500位B-boy參賽的Outbreak Europe，奪生涯第一個世界冠軍頭銜，賽後對於可以完成小時候的目標，興奮地直呼「太值得了！」

孫振奧運結束後繼續周遊列國，他上週「IBE國際嘻哈舞蹈節」闖入決賽差一步拿下頭銜，如今真的成為世界冠軍，為自己生涯再創歷史。

孫振兒時開始跳霹靂舞最常就是上網看比賽影片，其中指標性的Outbreak Europe就心中一個最頂尖的舞台，他2019年面對兒時目標B-boy Lil G雖落敗止步8強，但已經創下當時的台灣記錄。

孫振經過這幾年拚搶奧運資格的洗禮後，體能與技術都全面進化後，在卸下體育賽事必須追求完美的包袱後，回歸B-boy Quake淘氣調皮的本質，找回跳舞最純粹的自在的初心，在更野的文化賽中一路闖入到Outbreak Europer決賽輪，面對烏克蘭的B-boy Raptor火力全開，把自己的招牌套藏到決賽傾巢全出，對自己決賽輪表現很滿意，也順利搶下大型國際賽的生涯第一個世界冠軍的頭銜，大喊：「很夢幻，人生值得了。」

孫振曾經開玩笑地說自己要成為霹靂舞界的王建民，就是希望他也可以用霹靂舞讓世界看見台灣，這次搶下冠軍頭銜，在過程中也讓不少世界頂級一線選手驚豔，奧運資格賽的時候搶下門票時可能還會被懷疑是籤運好，到這次從前一戰IBE闖入決賽輪的表現以及這次能真正拿下世界冠軍的頭銜，都在正式宣告，孫振已經成為世界一線選手不可忽視的存在，孫振表示：「跳舞就是這樣，當你的靈魂更成熟的時候會反應在舞蹈上也更成熟，經過這一切的洗禮，自己可以沒有動搖地一步一步完成小時候的目標，覺得自己成長不少。」

孫振與City4Crew舞團的腳步沒有停下，緊接著將前往葡萄牙參加8月28日至9月1日的World Battle，也是這趟歐洲文化賽事的最後一站。

孫振在Outbreak Europe奪下生涯第一個世界冠軍頭銜。（Littleshao提供）孫振在Outbreak Europe奪下生涯第一個世界冠軍頭銜。（Littleshao提供）

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