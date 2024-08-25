日本賽》山口茜打敗布莎南奪本季首冠 更寫地主第1人超狂紀錄

山口茜勇奪日本賽第4座女單冠軍。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本名將山口茜今天在超級750系列日本羽球公開賽，以21：11、21：10擺平世界排名14的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），繼去年9月香港公開賽後再度於世界巡迴賽封后，更是成為日本史上第1人！

世界排名前3的南韓安洗瑩、中國陳雨菲、西班牙瑪琳（Carolina Marin）都缺席，以及台灣一姊戴資穎在4強後宣布退賽，世界排名第5的山口茜奪冠呼聲水漲船高。

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山口茜首輪先擊敗世界排名17的李美妙，接著先後力克丹麥好手潔克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）和韓悅挺進4強，再來又把泰國雙姝革通（Supanida Katethong）、布莎南雙殺。

山口茜生涯面對布莎南是10勝2負，不過近一次在今年1月的印度公開賽，小茜意外以直落二吞敗，但今天兩人狹路相逢，小茜兩局都沒有出現落後，快意就打敗布莎南。

27歲的山口茜生涯在2013、2019、2022年稱霸日本公開賽，如今再度捧起冠軍，成為賽史首位贏得4座冠軍的本土選手，也是小茜在法國公開賽、全英公開賽都屈居亞軍，突破快1年的冠軍荒。

山口茜。（法新社）

布莎南。（法新社）

山口茜勇奪日本賽第4座女單冠軍。（法新社）

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