晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》這正是我為何成立新協會！喬科維奇直球對決辛納禁藥風波

2024/08/25 16:09

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年美國網球公開賽開打前夕，男單衛冕者喬科維奇（Novak Djokovic）受訪時，免不了被問及義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner）爆出的禁藥風波，對此敏感話題塞爾維亞老將直言，希望ATP等職業網壇管理組機能夠汲取教訓，以免被各界批評雙重標準，甚至引發更多爭議。

「據我了解，當這消息傳達給辛納團隊5、6個月後，他的案件在公開時就獲得澄清。制度當中存在許多問題，我希望我們運動的管理機構能夠汲取教訓。」身為「三巨頭」中唯一美網參戰的傳奇球星，坐擁大滿貫24冠的喬科維奇強調，能夠理解其他類似遭遇卻有不同判決的球員，對此感受到的挫敗感，「應該有更好的解決方法，我認為很多人都碰過這狀況，卻沒有獲得到相同待遇。問題是否涉及資金，也就是球員付出大筆費用找律師協助？我不知道。我們需要研究如何更加公平，以便每個球員無論排名高低，都能得到一致對待。」

喬科維奇進一步解釋，這正是他當初與加拿大球員波斯皮西爾（Vasek Pospisil）共同創立PTPA這個新職業網球球員協會的原因，「我完全能體會球員們對於不平等待遇的感覺，重要的是球員的權利，確保每個人都受到相同保護。我們努力為這些案件制定公平、明確和標準化的協議。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中