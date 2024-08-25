美網》這正是我為何成立新協會！喬科維奇直球對決辛納禁藥風波

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年美國網球公開賽開打前夕，男單衛冕者喬科維奇（Novak Djokovic）受訪時，免不了被問及義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner）爆出的禁藥風波，對此敏感話題塞爾維亞老將直言，希望ATP等職業網壇管理組機能夠汲取教訓，以免被各界批評雙重標準，甚至引發更多爭議。

「據我了解，當這消息傳達給辛納團隊5、6個月後，他的案件在公開時就獲得澄清。制度當中存在許多問題，我希望我們運動的管理機構能夠汲取教訓。」身為「三巨頭」中唯一美網參戰的傳奇球星，坐擁大滿貫24冠的喬科維奇強調，能夠理解其他類似遭遇卻有不同判決的球員，對此感受到的挫敗感，「應該有更好的解決方法，我認為很多人都碰過這狀況，卻沒有獲得到相同待遇。問題是否涉及資金，也就是球員付出大筆費用找律師協助？我不知道。我們需要研究如何更加公平，以便每個球員無論排名高低，都能得到一致對待。」

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喬科維奇進一步解釋，這正是他當初與加拿大球員波斯皮西爾（Vasek Pospisil）共同創立PTPA這個新職業網球球員協會的原因，「我完全能體會球員們對於不平等待遇的感覺，重要的是球員的權利，確保每個人都受到相同保護。我們努力為這些案件制定公平、明確和標準化的協議。」

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