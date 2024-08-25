MLB》挑戰高懸112年神壯舉 大谷翔平有望創現代棒球首見紀錄

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天對戰光芒連兩場開轟，本季第41轟出爐，持續朝史無前例的「45轟、45盜」和「50轟、50盜」史上第一人偉業邁進，大谷翔平也有望達成現代棒球首見紀錄。

大谷翔平目前以41轟暫居國聯全壘打王，40盜則是排名國聯第2，根據「Elias Sports Bureau」的數據顯示，上一位全壘打領先聯盟且至少有40盜要追溯到1912年的史畢克（Tris Speaker），當時他累積52盜和10轟，大聯盟至今共有5人達成這項紀錄，分別是1903年的謝卡德（Jimmy Sheckard）67盜、9轟，1909年穆雷（Red Murray）49盜、7轟，以及柯布（Ty Cobb）78盜和9轟，這些紀錄都是在「死球年代」（Deadball Era）所創下的，大谷本季若能達成的話將寫下現代棒球史上首見紀錄。

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另外，大聯盟史上單季在全壘打和盜壘都排名前二的只有2人，分別是1909年的名人堂球星柯布（Ty Cobb）和1908年的海盜傳奇名將「飛行荷蘭人」華格納（Honus Wagner），大谷如果能繼續保持下去，有望成為史上第3人。

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