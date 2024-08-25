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體操》不喜歡輸的感覺 體操新星莊佳龍要向偶像李智凱看齊

2024/08/25 16:21

莊佳龍。（記者盧養宣攝）莊佳龍。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕揮別昔日「最強國中生」美名，台灣體操新星莊佳龍看著前輩李智凱、唐嘉鴻登上奧運舞台，也期盼自己有一天能夠踏上這個最高殿堂。

莊佳龍曾在全中運國男組橫掃7面金牌、獲封「最強國中生」，今年在全大運競技體操公開男生組個人全能決賽，代表輔仁大學出賽，以生涯最高的80.150分，奪下生涯首面全大運金牌。

巴黎奧運近期落幕，莊佳龍這次只能先當觀眾，很欣賞日本隊的橋本大輝、岡慎之助，以及奪下2金的菲律賓「小巨人」尤洛（Carlos Edriel Yulo），至於自己體操路上的偶像，就是以《翻滾吧！男孩》風靡全台的「鞍馬王子」李智凱，過去從影片認識前輩，現在在國訓中心則有機會親自向李智凱請益，「他偶爾會指導我練習，看到哪裡需要調整的，都會提醒我」

莊佳龍今現身華南銀行舉辦的「小小體操營」指導選手，也想起過去參加育樂營的自己，他因小學體育老師是體操隊教練踏上這條路，被問及練體操時開心還是辛苦居多？他不假思索回應：「當然是困難的時候比較多。」莊佳龍說，剛開始接觸都會覺得新奇，但練習總會遇到瓶頸，「動作很快練起來就會快樂，但進度慢下來的時候會懷疑自己適不適合，尤其體操講求基本功，都練差不多的東西會覺得膩。」

至於堅持下去的動力，莊佳龍指出，自己非常不喜歡輸的感覺，好勝心驅使他在枯燥乏味的訓練堅持下來，「練著練著就會覺得，我一定要贏。」

雖然想跟隨前輩腳步踏上奧運，但莊佳龍也深知一步一腳的重要性，現階段想要累積更多國際賽經驗，短期目標是在國際賽拚進前8名。

莊佳龍。（記者盧養宣攝）莊佳龍。（記者盧養宣攝）

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