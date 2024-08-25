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MLB》像貝比魯斯、邦茲一樣！ 基特受訪談「法官」本季表現

2024/08/25 17:55

賈吉（左）、基特（右）。（資料照，法新社）賈吉（左）、基特（右）。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基於今日舉行了第76屆的「Old Timers' Day」，為此許多深受球迷喜愛的球員如基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）等人都有出席，對此基特在受訪時也談到了自己對於現任隊長賈吉（Aaron Judge）的看法。

基特在談到賈吉今年球季的精采表現時表示:「這真的太棒了，看起來他變得越來越好，雖然他這個球季一開始沒有很亮眼的表現，但現在他突然有了像貝比魯斯（Babe Ruth）、賈里格（Lou Gehrig）、邦茲（Barry Bonds）等傳奇名將那樣表現的球季。」

此外基特也補充表示:「去年我在這裡談到賈吉時，我說他可以成為更好的球員，但這並不意味著他在場上的數據會變得更好，但他今年成功地做到了這兩點，這讓比賽變得非常具有觀賞性。」

賈吉本季的驚人表現當然對於所有觀眾來說都非常具有觀賞性，以他目前的進度來說已經擊出49發全壘打，這讓他有機會打破自己所保持的美聯單季62轟紀錄。此外他在過去30場比賽中還繳出了打擊率4成15、15發全壘打、33分打點的誇張數據。

以賈吉今年的表現來說他非常有機會拿下生涯第二座美聯MVP獎項，但對於基特來說賈吉最引人注目的是他在場外的表現:「賈吉不只乘載著過往洋基球星的傳統和榮譽，同時更重要的是他已經足以代表洋基這個偉大組織，我為他所達成的成就感到開心，我非常高興能認識賈吉同時也是他的粉絲。」

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