日本賽》山口茜奪第4冠笑評「很厲害」 還在思考明年該怎麼辦

山口茜拿下日本賽賽史第4冠。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本地主山口茜，今天在超級750系列日本羽球公開賽，以21：11、21：10直落二世界排名14的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），賽後他直言自己締造的紀錄很偉大，同時坦言還沒想好明年該怎麼辦。

山口茜在今年巴黎奧運不敵奪下金牌的南韓球后安洗瑩止步女單8強，在奧運結束後他返回家鄉參加日本賽泰國的李美妙、丹麥潔克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）、中國韓悅，最後再連過泰國雙姝革通（Supanida Katethong）與布莎南，順利捧起冠軍獎盃，終止近期的冠軍荒。

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山口茜成為史上第一位能夠在日本賽奪下4座冠軍的地主球員，並追平中國羽球好手李玲蔚在此地寫下的4冠紀錄。山口茜賽後坦言：「在奧運結束後什麼都沒做才是準確的說法，不是因為疲勞，而是在訓練跟準備都沒有很到位。」不過山口茜奪冠後依舊笑著提到這項紀錄：「雖然是我自己的紀錄，但能夠在同一地拿下4冠真的很厲害。」

距離自己首冠已經相隔13年，山口茜依舊能夠維持住頂尖的競技水準，但被問及明年的規劃時，山口茜坦言：「目前還在思考中。我還在探索自己的心情，對於明年怎樣還不知道。」

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