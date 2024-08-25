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中職》罕見請樂天重砲示範揮棒 平野惠一要兄弟菜鳥push自己

2024/08/25 17:53

中信兄弟張仁瑋（右）上一軍。（中信兄弟提供）中信兄弟張仁瑋（右）上一軍。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今下放楊祥禾，拉上張仁瑋，賽前樂天桃猿跟中信準備交換練習之際，總教練平野惠一跟路過的「小胖」林泓育打招呼，詢問能不能揮棒給楊祥禾看看，形成有趣的插曲。

賽前談到這一幕，平野惠一表示，主要是希望楊祥禾去思考，為何這些人可以成為主力選手，這些人平常都在做什麼樣訓練，用什麼方式在打球，「雖然他已經很努力加強身體素質，增加擊球初速，但身為職棒球員，時間不會很多，不能慢慢的，要push自己到下一個層級。」

平野惠一具體解釋，樂天右打者群的打擊都很不錯，像是自家的陳俊秀也是如此，揮棒軌道很漂亮，都相中球的正後方去做揮擊，但祥禾是從下往上，「我的觀察是這樣，但本人沒察覺，認為自己也是這樣揮（相中球的正後方），在這個部分就會看出差距。」

21歲的楊祥禾雖然是去年才進職棒的菜鳥，但畢竟是大學資歷的選手，更加接近即戰力，育成方法自然不能跟高中畢業選手一樣。早在去年秋訓，平野惠一就規劃他是江坤宇的頂替人選，如果「阿坤」有事就要補上來，計畫果然派上用場，江坤宇4月大腿拉傷，楊祥禾無縫頂上游擊守備，展現超乎平野想像的守備力。

然而，楊祥禾打擊尚未發揮出來，本季打擊率1成45。平野惠一指出，他以前可能在業餘打得很好，但進入職棒後，投手水準更高，自己必須要升級才行。

平野惠一強調，為什麼職棒有些球員成長比較慢，或是跟業餘時期有落差，有個很重要的原因是腦子想的停留在過去，但頂尖選手每年都在想著如何更好。

中信兄弟張仁瑋上一軍。（中信兄弟提供）中信兄弟張仁瑋上一軍。（中信兄弟提供）

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