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TPBL》亞運金牌隊友林信寬一直叫他菜鳥 汪哲宇：我年紀比他大耶

2024/08/25 18:27

林信寬。（雲豹提供）林信寬。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕杭州亞運3對3男籃金牌成員汪哲宇在TPBL首屆選秀獲得桃園台啤永豐雲豹青睞，與金牌隊友林信寬再度當隊友，兩人今也展現好交情互虧一番。

上季T1聯盟冠軍雲豹休賽季經歷不少變動，包括當家控衛蔣淯安離隊，今在「adidas Summer League 夏季聯賽」迎來首戰，以66：84不敵攻城獅，林信寬拿下全隊最高13分、另有6籃板，昨天在基隆打跨聯盟比賽的汪哲宇，今回歸母隊收下7分、2助攻。

即將迎來職業生涯第二個賽季，林信寬卸下菜鳥身份，希望新賽季能夠承擔更多責任，對於前一哥蔣淯安轉戰夢想家，他認為，蔣淯安與高錦瑋角色相似，雖然蔣淯安具備更多經驗，「但我們還留著小高問題就不大。」

林信寬。（雲豹提供）林信寬。（雲豹提供）

提到與汪哲宇再度成為隊友，他認為，兩人的默契還在，也打趣表示，「我都一直叫他菜鳥，跟他說：『欸菜鳥過來，我教你！』跟他開開玩笑。」

汪哲宇隨後被問及一直被叫菜鳥時則說，「我年紀比他大耶，我3月（2002年）、他5月的。」但他也坦言，剛入隊一切都不熟悉，向林信寬請教很多事情，對於新賽季的目標，也想向林信寬新人球季的表現看齊，「希望先當底角射手，防守端也能鞏固好，同時帶給球隊一些能量。」

汪哲宇認為，進入職業賽場身體對抗強度更高，自己必須做好更多準備，他近期在夏季聯賽與籃協的跨聯盟賽事兩邊跑，提到在TPBL聯隊由於集訓時間較短，還需要更多時間磨合。

李啟瑋休賽季從雲豹轉戰攻城獅，此役面對老東家毫不手軟，轟進5顆三分球，拿下全場最高17分，他歸功於日前到南韓知名籃球學院移地訓練收穫不少，在持續維持球感下，今天才能有火燙演出。

汪哲宇（右）。（雲豹提供）汪哲宇（右）。（雲豹提供）

呂濟而（右）。（雲豹提供）呂濟而（右）。（雲豹提供）

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