日職》樂天宋家豪9球飆3上3下！ 西武獅大物7局優質先發吞敗（影音）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東北樂天金鷲台灣好手宋家豪，今天在與西武獅隊的比賽於6局登板，僅用9球就投出3上3下，成功收下本季第17次中繼成功，終場樂天以2：0完封西武獲勝。

樂天與西武今天都派出菜鳥左投登板先發，樂天先發古謝樹主投5局無失分，送出4次三振與3次四壞保送，僅被打1支安打，將賽前5.11的防禦率下修到4.64。

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樂天在古謝樹5局退場後由宋家豪接力登板，他先花2顆球讓西川愛也敲出中間方向飛球出局，再用3顆球讓岸潤一郎敲出游擊滾地球出局，最後用4顆球讓源田壯亮敲出三壘滾地球，僅花9顆球投出3上3下，賽後防禦率下修至3.31，最快球速149公里。

東北樂天金鷲宋家豪三上三下解決打者。（資料照，記者陳志曲攝）

在宋家豪退場後，樂天渡邊翔太、鈴木翔天、則本昂大接力投完剩下的3個半局，加起來只被敲出1支安打，成功守護比賽勝利。

本季表現優異的西武獅2023年一指左投武內夏暉，在4局被阿部壽樹陽春砲狙擊失分，5局再被村林一輝適時安打失掉第2分，最後繳出7局飆出6K，沒有四壞保送，被敲8支安打失2分的優質先發。但西武獅打線被樂天接力壓制到僅有2支安打沒有分數進帳，使武內夏暉只能苦吞本季第5敗，賽後防禦率些微上升到2.37。

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