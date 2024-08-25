體操》「鞍馬王子」李智凱遭降級？國訓中心：現為黃金計畫改版交接期

李智凱。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕體操國家隊總教練林育信今為「鞍馬王子」李智凱抱不平，透露他在黃金計畫中被從原本的第1級降至第4級，並希望在3.0版本時提升層級，國訓中心稍早表示，黃金計畫3.0將於2025年1月1日起實施。

李智凱今年無緣巴黎奧運，教練林育信今出席活動為愛徒打抱不平，認為他雖然還在養傷，但還沒宣布退役，仍需要國家經費支持，國訓中心指出，相當讚賞李智凱願意拚戰2028年的精神，下一屆的四年計畫、進退場機制預計在10月完成，現為黃金計畫2.0至3.0的改版交接期，國訓中心將依照教練團提出的訓練計劃與經費需求持續全力支持。

請繼續往下閱讀...

國訓中心聲明如下：

國訓中心對於競技體操李智凱選手及其他優秀運動員願意繼續拚戰2028洛杉磯奧運不懈精神表示高度讚賞與支持，配合巴黎奧運支援工作剛落幕，國訓中心現正積極籌備研商下一屆奧運四年計劃的黃金計畫級別相關會議。

黃金計畫自2019年執行並滾動修正，東京奧運結束後啟動黃金計畫2.0，國訓中心於巴黎奧運前，已完成黃金計畫3.0修正，已經董事會通過於7月23日公告。

黃金計畫3.0秉持支持優秀及潛力運動員為最大原則，故分級自五級擴大至六級，又其進退場及審核機制更具彈性及可適性，惟考量各類運動項目屬性不同，刻正配合3.0擬訂各運動種類的「進／退場與級別調整之具體規定」，預計2024年10月份完成，將作為依據重新檢討原黃金計畫2.0的各級選手。

現為黃金計畫2.0至3.0的改版交接期，國訓中心將依照教練團提出的訓練計劃與經費需求持續全力支持，預計10月底配合進退場與級別調整之具體規定開會確認黃金計畫級別後，於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法