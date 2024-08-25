中職》味全「拐氣」打瘋了 21安14分大勝台鋼止4連敗

味全龍14 : 0 大勝台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕賽前陷入4連敗的味全龍，今天決定由先發十人「親簽」打序表換手氣，結果不但2棒劉基鴻首局就砲轟台鋼雄鷹先發左投江承諺，禁賽期滿歸隊的郭天信和張政禹也各繳出4安和3安猛打賞，而4棒吉力吉撈．鞏冠的本季第21轟也在6局出爐，呈現打瘋了的狀況；「龍王」王維中投滿勝投資格的5局無失分就退場，終場味全累計敲出21支安打以14：0大勝。

劉基鴻首局開轟。（記者李惠洲攝）

台鋼賽前拿下3連勝，但江承諺不但首局就挨轟，也阻擋不住龍隊凶猛攻勢，在5局上兩出局被吉力吉撈敲出二壘安打、此役挨的第8安後退場，是他連兩場先發未投滿5局。

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反倒王維中相當幸福，以75球投完5局時，龍隊就以5：0領先，而在6上單局又以6安奪6分（含吉力吉撈3分砲），更以11：0拉開。王維中拿下本季第4勝，江承諺則吞下本季第8敗。

台鋼打線無功而返，但投手亮點出現在9局上，由日籍新洋投吉田一將進行生涯中職初登板，在讓前兩名打者擊出滾地球出局後，雖讓劉基鴻敲出右外野安打，但因他想衝二壘挑戰完全打擊而「死」在壘包，形成變相三上三下。劉基鴻此役單場4安，前面全壘打、一壘安打和三壘安打，只差二壘安打就「完全」，但他獲選單場MVP。

江承諺。（記者李惠洲攝）

王維中。（記者李惠洲攝）

郭天信。（記者李惠洲攝）

張政禹。（記者李惠洲攝）

吉田一將中職初登板。（記者李惠洲攝）

曹祐齊。（記者李惠洲攝）

味全龍14 : 0 大勝台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）

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