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中職》「我對兄弟都會特別準備」 樂天王牌解釋原因

2024/08/25 21:07

樂天桃猿威能帝。（資料照，樂天球團提供）樂天桃猿威能帝。（資料照，樂天球團提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿威能帝今天在球隊7連勝中斷後的先發展現王牌身手，繳出7局8K的優質先發，率隊以3：2擊敗中信兄弟，以2勝1敗殺出洲際系列賽，距離下半季龍頭僅差0.5場。

樂天昨天在突破僵局制惜敗，無緣追平球團史最長的8連勝，總教練古久保健二賽前特別跟全隊說，專注在這場比賽即可，首局打線就迅速進入狀況，1出局連敲3安，加上宋晟睿和張仁瑋的連2次傳球失誤，攻下2分先馳得點。

威能帝上月被球打到造成無名指挫傷，導致8月狀態起伏，今天找回王牌投手，靠著出色的滑球猛飆8次三振，僅在4局被敲3安掉2分，奪下本季第10勝，古久保直言，表現很不錯，「很久沒看到有這麼多三振的比賽了。」

樂天跟中信正在爭冠期，威能帝很清楚，不諱言特別是對到兄弟，每次對上兄弟都會多準備一點、多下一份苦心，「狀況特別好的打者、對我打這麼好的打者，我都有去研究哪邊可以加強，身體調整也很不錯。」

落後1分的中信在8局1出局攻佔一、三壘，燃起追平的希望，未料曾頌恩的一壘滾地球先讓三壘跑者王威晨被夾殺，迅速回傳三壘再抓到許基宏，夾出「巨大雙殺」形成比賽分水嶺。

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