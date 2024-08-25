中職》無緣成第11人！劉基鴻9局上挑戰完全打擊未果「滿可惜，下次再來」

劉基鴻陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕9局上敲出右外野安打後，味全龍劉基鴻就拚命衝向二壘卻遭觸殺，賽後坦言想拚完全打擊，在聽聞中職上次完全打擊打者已需回溯至2015年時，更直呼：「有那麼久喔。」也讓他更覺得惋惜地說：「自己也覺得滿可惜的，下次再來。」

劉基鴻去年打出119場出賽16轟和2成91打擊率的個人最佳球季，本季在打擊方面略顯低潮，今賽前打擊率僅2成33。結果劉基鴻今敲出單場4安，包括全壘打、三壘打和2支一壘安打後，賽後提及季中做出的調整，表示其實只是心態上面的加強，「有可能會一直遇到不好，要如何在不好當中突破。」

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首局就砲轟台鋼左投江承諺，劉基鴻還敲出職棒生涯第一支反方向全壘打，「我覺得可遇不可求，也沒想說要打到哪裡，只想把球打確實。」他本季6轟中就有3轟打江承諺，自己也不知道為什麼，就剛好打到他時狀況還不錯。

稍微美中不足的是，劉基鴻9局上從台鋼新洋投吉田一將手中敲安後，想衝二壘卻被觸殺，他坦言自己想拚完全打擊，還說：「其實也滿對不起後面打者，讓他們沒打到的。」

中職開打35年來，只有艾勃、康雷、羅偉、陳該發、黃貴裕、鍾承祐、張泰山、林益全、王勝偉和胡金龍等10人曾達成，胡金龍是在2015年8月6日效力義大犀牛時達成，也是上一位完全打擊打者。

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